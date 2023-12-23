Pençe-Kilit bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu… Devam eden operasyonlarda 16 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/d2bwAY98v2 — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 23, 2023

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: HUZURUMUZA VE KARDEŞLİĞİMİZE KAST EDEN HAİNLER HAK ETTİKLERİNİ GÖRECEKLER

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun. Aziz Milletimiz müsterih olsun: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Huzurumuza ve kardeşliğimize kast eden hainler hak ettiklerini görecekler." dedi.

Milletimizin başı sağ olsun����

Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.



Şehitlerimizin makamları âli olsun����



Aziz Milletimiz... https://t.co/fKphv83xX0 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2023

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.



Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."

Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.



Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.



Unutulmamalıdır ki, hiçbir hain saldırı... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2023

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet dileğinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, "Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları ali olsun. Devletimizin, vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum.



Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun.



Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden... — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 23, 2023

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.

Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum. ���� — Hakan Fidan (@HakanFidan) December 23, 2023

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askere acil şifa dileğinde bulunarak, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum.



Şehitlerimizin ruhu şâd olsun.



Aziz milletimizin başı sağ olsun. ���� — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 23, 2023

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin... — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 23, 2023

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'TAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun."

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.



Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.



Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist... — Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) December 23, 2023

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Başımız sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başımız sağ olsun. ����



Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. https://t.co/UUZwDf1LVR — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 23, 2023

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit askerlere Allah'tan rahmet, millete başsağlığı dilediği mesajında, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet... pic.twitter.com/PX2c7C1pr9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2023

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de mesajında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır dileklerini iletti. Tekin, yaralı askere de acil şifa diledi.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah... pic.twitter.com/sxbenTzl3V — Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) December 23, 2023

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise paylaşımında, şehit düşen kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı ile sabır temennisinde bulundu. Özhaseki, mesajında "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. Yaralı Mehmetçiğimize de acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bugün şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. ����



Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Yaralı Mehmetçiğimize de acil şifalar versin. https://t.co/J8R8MPt33A — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 23, 2023

EMİNE ERDOĞAN'DAN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı... Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı...



Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum.



Milletimizin başı sağ olsun. ���� — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 23, 2023

AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Elitaş mesajında, 6 askerin şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Vatanı, bayrağı ve bu mübarek topraklar için anadan, yardan ve serden geçen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatan evlatlarımıza Rabbimden tez vakitte şifa diliyorum. Bu topraklar üzerinde ilelebet payidar olacak aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ala ise "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

BİNALİ YILDIRIM'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da mesajında, "Yüreğimiz yanıyor! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.



Yüreğimiz yanıyor!



Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah'tan ramet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.



Rabb'im yaralı askerlerimize acil şifalar versin.



Başımız sağ olsun. ���� pic.twitter.com/JfyahWh3Jk — Binali Yıldırım (@BY) December 23, 2023

DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL, ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ



Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini iletti.

Aksakal, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

"İşgalci ve soykırımcı katiller gemi azıya almış görünüyor. İpini ellerinde tuttukları teröristleriyle saldırdıkları Pençe Kilit Harekat bölgesinde 6 kahraman Mehmetçiğimiz daha vatan toprağına emanet oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır metanet, milletimize başsağlığı diliyorum. Şu kadarını söylemeliyim ki yapacağınız hiçbir kalleş tahrike Türk milleti asla gelmeyecek, Orta Doğu'daki pis bataklığınızda hep birlikte boğulacaksınız."