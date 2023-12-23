Pençe-Kilit bölgesinde 6 askerimiz şehit oldu...

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 23 Aralık 2023 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Çatışmada ilk belirlemelere göre 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere yönelik ani hava harekatları da icra edilmektedir."Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı mehmetçiğimize de Rabb'imden şifalar diliyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) December 23, 2023
Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/d2bwAY98v2
Milletimizin başı sağ olsun����— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2023
Irak'ın kuzeyinde Bölücü Terör Örgütü tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman ordumuza ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
Şehitlerimizin makamları âli olsun����
Aziz Milletimiz... https://t.co/fKphv83xX0
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."
TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ'TAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) December 23, 2023
Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
Unutulmamalıdır ki, hiçbir hain saldırı...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit askerlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet dileğinde bulundu.
Numan Kurtulmuş, "Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları ali olsun. Devletimizin, vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullandı.
DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 23, 2023
Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları âli olsun.
Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden...
Fidan, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum." ifadesini kullandı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadete eren askerlerimize Allah'tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan askerimize acil şifa diliyorum. ����— Hakan Fidan (@HakanFidan) December 23, 2023
ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askere acil şifa dileğinde bulunarak, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 23, 2023
Şehitlerimizin ruhu şâd olsun.
Aziz milletimizin başı sağ olsun. ����
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN'DAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 23, 2023
Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin...
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ'TAN ŞEHİT ASKERLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun."
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJIKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Başımız sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) December 23, 2023
Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.
Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist...
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Başımız sağ olsun. ����— Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) December 23, 2023
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. https://t.co/UUZwDf1LVR
MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN'DEN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada altı kahraman evladımız şehit oldu, çatışmada yaralanan Mehmetçiklerimiz var. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekânı cennet... pic.twitter.com/PX2c7C1pr9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 23, 2023
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MEHMET ÖZHASEKİ'DEN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) December 23, 2023
Aziz milletimizin başı sağ olsun.
Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun inşallah... pic.twitter.com/sxbenTzl3V
MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER'DEN ŞEHİT ASKERLER İÇİN TAZİYE MESAJI
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bugün şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. ����— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 23, 2023
Rabbim mekânlarını cennet eylesin. Yaralı Mehmetçiğimize de acil şifalar versin. https://t.co/J8R8MPt33A
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Güler'in Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Abdulkadir İyem ve Ahmet Arslan ile Piyade Sözleşmeli Erler Semih Yılmaz, Cebrail Dündar, Kemal Aslan ve Enis Budak'ın fotoğraflarına yer verildi.
Mesajda, şunlar kaydedildi:
"Kahraman silah arkadaşlarımız 23 Aralık 2023 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı... Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Art arda gelen acı haberler yüreğimizi dağladı...— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 23, 2023
Şehit olan Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifa diliyorum.
Milletimizin başı sağ olsun. ����
AK PARTİ'DEN ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Şehitlerimize rahmet olsun. Mekanları cennet olsun...— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 23, 2023
Milletimizin başı sağolsun...
Şehitlerimiz hür ve bağımsız yaşamak için herşeyi göze alacağımızı canlarını feda ederek gösterdiler. Terörü ve terörün arkasındaki hain siyasi planları yeneceğiz ve darmadağın edeceğiz...
AK Parti Genel Başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.
Elitaş mesajında, 6 askerin şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Vatanı, bayrağı ve bu mübarek topraklar için anadan, yardan ve serden geçen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan vatan evlatlarımıza Rabbimden tez vakitte şifa diliyorum. Bu topraklar üzerinde ilelebet payidar olacak aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Ala ise "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.
BİNALİ YILDIRIM'DAN ŞEHİTLERİMİZ İÇİN TAZİYE MESAJI
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da mesajında, "Yüreğimiz yanıyor! Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im yaralı askerlerimize acil şifalar versin. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Yüreğimiz yanıyor!— Binali Yıldırım (@BY) December 23, 2023
Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetlerimize Allah'tan ramet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.
Rabb'im yaralı askerlerimize acil şifalar versin.
Başımız sağ olsun. ���� pic.twitter.com/JfyahWh3Jk
DSP GENEL BAŞKANI AKSAKAL, ŞEHİT ASKERLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini iletti.
Aksakal, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:
"İşgalci ve soykırımcı katiller gemi azıya almış görünüyor. İpini ellerinde tuttukları teröristleriyle saldırdıkları Pençe Kilit Harekat bölgesinde 6 kahraman Mehmetçiğimiz daha vatan toprağına emanet oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır metanet, milletimize başsağlığı diliyorum. Şu kadarını söylemeliyim ki yapacağınız hiçbir kalleş tahrike Türk milleti asla gelmeyecek, Orta Doğu'daki pis bataklığınızda hep birlikte boğulacaksınız."