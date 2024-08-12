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Güncel

Kuzey Irak'a hava harekatı! 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen hava harekatıyla 17 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

12 Ağustos 2024 Pazartesi 13:20 - Güncelleme:
Kuzey Irak'a hava harekatı! 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor. Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK'yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor. Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak" denildi.

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