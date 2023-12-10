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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

10 Aralık 2023 Pazar 11:29 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" açıklamasında bulundu.

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