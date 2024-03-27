Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör ve teröristle mücadeleye devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!... pic.twitter.com/FNq8YIVLKG — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2024