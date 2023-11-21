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Güncel

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

21 Kasım 2023 Salı 11:03 - Güncelleme:
Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiklerin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Aramalarda, 22 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 1 adet 81 milimetrelik havan mühimmatı, 500 adet 12.7 milimetrelik uçaksavar mühimmatı, 10 bin adet 7.62x54 milimetrelik hafif silah mühimmatı, 1 jelikan, 2 adet 1000 litrelik su deposu, 1 UPS (güç kaynağı), 1 jelikan benzin, 200 metre CCTV kamera kablosu ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu.

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