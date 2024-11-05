Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'ya darbe

Bakanlıktan, "İnlerindeyiz" notuyla yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde icra ettiği arama tarama faaliyetinde bir mağara tespit ettiği belirtildi.

Mağarada gizlenmiş şekilde ele geçirilen terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah, mühimmat, EYP düzeneği, yaşam malzemesi ve örgütsel dokümanın imha edildiği kaydedilen açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesi kullanıldı.