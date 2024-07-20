İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2024 Cumartesi / 14 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,1952
  • EURO
    36,0226
  • ALTIN
    2551
  • BIST100
    11156.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı
Güncel

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan son yolculuğuna uğurlandı.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 18:47 - Güncelleme:
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde şehit düşen Yarbay Demirkan son yolculuğuna uğurlandı
ABONE OL

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Demirkan'ın cenazesi, askeri bando eşliğinde top arabasıyla taşındı.

Daha sonra şehit Demirkan'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.

Cenaze törenine, şehit Demirkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genelkurmay 2. Başkanı İrfan Özsert, Ankara Valisi Vasip Şahin, bazı milletvekilleri ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli katıldı.

Şehit Demirkan'ın iki kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.