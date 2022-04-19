Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerimiz için Hakkari'de tören düzenlendi

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehit Delibaş'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Tören mangası tarafından helikoptere konularak Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Delibaş'ın naaşı, buradan memleketi Kayseri'ye uğurlanacak.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Emre Topoğlu, vali yardımcıları, askeri yetkililer, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker ve polisler katıldı.