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Güncel

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör temizliği: Bir mağara daha ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama organizasyonlarında önemli bir başarının daha elde edildiğini duyurdu. Açıklamada, teröristlere ait bir mağaranın daha temizlendiği bildirildi.

AA24 Kasım 2024 Pazar 18:22 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör temizliği: Bir mağara daha ele geçirildi
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Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde arama-tarama görevine ara vermeden devam ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Son olarak Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından barınma ve saklanma maksadıyla kullanılan, çok sayıda bölümü bulunan bir mağara daha teröristlerden temizlendi. Mağarada yapılan aramada ele geçirilen yaşam, askeri ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirildi."

Paylaşımda, teröristlerden temizlenen mağaranın görüntülerine de yer verildi.

  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • ırak terör operasyonu

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