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  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu
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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu bildirdi.

AA26 Ağustos 2023 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Selçuk'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

  • pençe-kilit operasyonu
  • Erkan Selçuk
  • terör örgütü

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