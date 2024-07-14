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Güncel

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 mağarada çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 14:52 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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MSB'den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara "kilit vurmaya" devam ediyor.

Bu kapsamda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlerce kullanılan 2 mağara tespit edildi.

Bu mağaralarda ele geçirilen çok sayıda silah ve mühimmat kullanılamaz hale getirildi.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 850 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 277 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 6 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 10 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 10 taarruz el bombası, 9 savunma el bombası da yer aldı.

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