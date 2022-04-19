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Sınırda askeri hareketlilik! Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi

Sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca'da askeri hareketlilik yaşanırken Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Operasyonunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi.

19 Nisan 2022 Salı 11:36 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 11:52
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra edilen PENÇE-KİLİT Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 26'ya yükseldi." denildi.

IRAK SINIRINDAKİ ÇUKURCA'DA, ASKERİ HAREKETLİLİK

TSK, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yuvalanan teröristlere yönelik havadan ve karadan önceki gün operasyon başlattı. 'Pençe-Kilit' adı verilen operasyon kapsamında savaş uçakları, sınırı geçip terör hedeflerine bomba yağdırdı. Teröristlere ait sığınak, barınak tünel, mühimmat depoları ve sözde karargah olarak kullandığı hedefler tam isabetle vurulurken, bordo bereli askerlerin öncülüğünde yapılan ilerleyiş de sürüyor. Teröristlerin kaçarken, araziye yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıların tespit edilmesi ve yapılan mağara aramalarında dedektör köpekler de görev yapıyor.

Öte yandan sınırını sıfır noktasında bulunan ve operasyonun yapıldığı bölgelere yakın olan Çukurca ve Derecik ilçelerinde hareketlilik gözleniyor. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alınırken, Çukurca ve yakınındaki kırsal bölgelerde ise askeri konvoy ile helikopter hareketliliği yaşanıyor. Belirlenen terör hedefleri vurulurken, top atışlarının sesleri Çukurca ilçe merkezinden de duyuluyor.

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