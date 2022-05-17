İSTANBUL 26°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2022 Salı / 16 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,7555
  • EURO
    16,6473
  • ALTIN
    926.686
  • BIST100
    2410.17
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Güncel

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

AA17 Mayıs 2022 Salı 15:02 - Güncelleme:
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Mehmetçiğin teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ettiği, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre, bölgede yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait RPG-7 roketatar, 6 adet AK-47 piyade tüfeği ve 58 adet şarjörü, 2 antipersonel mayını, 74 el bombası, 30 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 2 bin adet 5,56 milimetre mühimmatı, 500 adet 12,7 milimetre Doçka makineli tüfek mühimmatı, 30 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 44 adet sevk fişeği ele geçirildi.

Ayrıca 50 adet basma düzenek, 50 adet Alfa-fire düzenek, 2 bin elektrikli fünye, 2 plastik patlayıcı, 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, silah üstü termal, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı dürbünü, 2 adet Dragunov keskin nişancı silahı dürbünü, gece görüş dürbünü, termal dürbün, Yaesu araç telsizi, 8 Yaesu el telsizi,14 gaz maskesi, 16 oksijen tüpü, 3 güneş paneli ile çok sayıda yaşam malzemesine el konuldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.