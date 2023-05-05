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Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklarda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

IHA5 Mayıs 2023 Cuma 11:10 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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Görevinin başında olan Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Operasyon çerçevesinde; 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 8 adet el bombası, 1 adet Anti/Tank mayını, 4 kilogram C4 patlayıcı, 5 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 2 bin 500 adet 7,62 mm makinalı tüfek mühimmatı, 20 adet 10'lu 5,45 mm mühimmatı, 9 adet RPG-7 Anti/Tank mühimmatı, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 8 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 adet M-16 şarjörü, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 55 metre infilaklı fitil, 20 metre saniyeli fitil, 9 adet elektrikli fünye, 1 adet telsiz, 1 adet el dürbünü, 6 adet termal şemsiye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

  • Pençe-Kilit Operasyonu
  • mühimmat

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