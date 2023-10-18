Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Alican Güneş, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bölücü terör örgütü ile sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 2 terörist etkisiz hâle getirilirken bölgede operasyonlara devam ediliyor. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.