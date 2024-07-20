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  • Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu
Güncel

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından, 4 Temmuz'da Pençe Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesiyle yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan'ın şehit olduğu bildirildi.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 00:04 - Güncelleme:
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan Piyade Yarbay Abdullah Cem Demirkan şehit oldu
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MSB'den yapılan açıklamada, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde, 4 Temmuz'da icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden Piyade Yarbay Demirkan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Piyade Yarbay Demirkan için paylaştığı taziye mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesine yer verdi.

  • Pişman Kayıt Şehitlik
  • Abdullah Cem Demirkan
  • Pençe-Kilit Operasyonu

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