Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Tokat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama "Tokatlı hemşehrimiz P. Asb. Kd. Çvş. Buğra Çalgay (29) Pençe Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Çalgay'ın şehadet haberi Tokat'ta merkezde bulunan baba evine ulaştı ve Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Şükran Çalgay'ın geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği, eşi Esmanur Çalgay'ın ise Çorum'da ikamet ettiği öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Çalgay'ın baba ocağına, Tokat valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu geldi.