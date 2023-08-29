Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde meydana gelen araç kazası sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Pençe- Kilit operasyonu bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Tokat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklama "Tokatlı hemşehrimiz Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay (29) Pençe Kilit Operasyonu sırasında askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, hemşehrilerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Çalgay'ın şehadet haberi Tokat'ta merkezde bulunan baba evine ulaştı ve Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Şükran Çalgay'ın geçtiğimiz yıllarda vefat ettiği, eşi Esmanur Çalgay'ın ise Çorum'da ikamet ettiği öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Çalgay'ın baba ocağına, Tokat valisi Numan Hatipoğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu geldi.