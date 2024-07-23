Kuzey Irak'ta PKK'ya ağır darbe! Teröristbaşı Yusuf Kalkan etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Terör örgütüne ağır bir darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekâtında 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi" denildi.