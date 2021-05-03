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Pençe operasyonlarında sığınaklar yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak ve çok sayıda mühimmatın imha edildiğini duyurdu.

DHA03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:41 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:41
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliğinin sürdüğü bildirildi. Bölgede tespit edilen sığınak ve mühimmatın METİ timlerince imha edildiği belirtilerek, "Arama-tarama faaliyetleri sırasında; 3 bin 24 adet 12.7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 35 adet 60 milimetrelik havan mühimmatı, 6 adet 6'lı bomba atar mühimmatı, 12 RPG-11 mühimmatı, 7 bin 360 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 bin 500 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, çok sayıda el yapımı patlayıcı bulundu" denildi.

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