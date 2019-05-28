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Pençe operasyonu nedir? Pençe operasyonu son dakika nerede yapıldı?

Irak’ın kuzeyindeki stratejik Hakurk bölgesine Pençe operasyonu kapsamında savaş uçaklarınca operasyon başlatıldı. Vatandaşlar, “Pençe operasyonu nedir? Pençe operasyonu nerede yapıldı?” sorularına yanıt aramaya başladı. Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerler ateş altına alınırken komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada yaptığı son dakika açıklamasında, “Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!” dedi. Peki, Hakurk nerede? Hakurk neden önemli? İşte 28 Mayıs son dakika Pençe operasyonu gelişmeleri…

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‘Pençe operasyonu nedir? Pençe operasyonu son dakika nerede yapıldı?’ sorularına vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerler ateş altına alınırken komando birlikleri hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyada yaptığı son dakika açıklamasında, “Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!” dedi. Çeşitli ana jetüs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi.Peki, Hakurk nerede? Hakurk neden önemli? İşte 28 Mayıs son dakika Pençe operasyonu gelişmeleri…

PENÇE OPERASYONU NEDİR? HAKURK KAMPI NEDEN ÖNEMLİ?

CNN TÜRK canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Strateji Uzmanı Dr. Naim Babüroğlu, Hakurk'un terör örgütü için kritik önemde bir kamp olduğuna dikkat çekti. Yaz aylarına doğru örgütün yaz üstlenmesi olarak kullandığı bölgenin Sincar ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgelerine geçişte kritik bir konumda bulunduğunun altını çizdi. Babüroğlu, terör örgütü PKK'nın militanlarını Türkiye'ye sokmak için Hakurk'u bir üs olarak kullandığına da dikkat çekti.

BÜYÜK HAREKATA ÜST DÜZEY KOMUTA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN OPERASYON MESAJI

 

OBÜSLER TERÖR HEDEFLERİNİ VURDU

Öncelikli olarak aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait savaş uçakları sevk edildi. Çeşitli ana jetüs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi.

BÖLGEDEN PATLAMA SESLERİ

Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

Ateş destek vasıtaları ve savaş uçaklarınca yapılan atışlarlateröristlerce kullanılan mağara, sığınak, barınak ve mühimmat depoları vuruldu. Atışlar sonrasında bölgede izlenen patlamalar, mühimmat depolarının tam isabetle vurulduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.

Atışların ardından saat 20.00'de bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, harekata ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.

 

Irak´ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara harekat

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