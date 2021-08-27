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Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 11:17 - Güncelleme: 27 Ağustos 2021 Cuma 11:17
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