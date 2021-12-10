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Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Ali Sarı son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı'nın cenazesi (29), Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verildi.

AA10 Aralık 2021 Cuma 18:31 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 18:39
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Şehit Sarı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Hakkari'den hava yoluyla Edremit'e, buradan da Zeytinli Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Daha sonra mahalle meydanındaki tören alanına getirilen şehit Sarı'nın naaşı, meslektaşlarının omuzlarında katafalka konuldu. Şehidin cenazesi, helallik alınması sonrası Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenazede, şehidin babası Hüseyin, annesi Nihal ve eşi Anna Sarı ile kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin yakınlarını jandarma personeli teskin etti.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lütfihak Alpkan, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile diğer ilgililer de katıldı.

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