Pençe-2 Harekâtı'nda teröristlere ağır darbe!

Pençe-2 Harekâtı kapsamında 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-2 Harekâtı kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. 27 Mayıs tarihinden bu yana Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 71 oldu.