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Pençe-3 Harekatı kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

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