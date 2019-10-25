Pençe-3 Harekatı kapsamında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı: Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen operasyonda 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
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