Eylem hazırlığındaydılar! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Pençe-3 Harekâtı kapsamında eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek."
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