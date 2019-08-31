Pençe-3 Harekâtı’nda 1 ade doçka mevzi ve EYP böyle imha edildi Pençe-3 Harekâtı’nda; 1 adet doçka mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu EYP tespit edilerek yerinde imha edildi.