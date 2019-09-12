Pençe-3 Harekatında 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:” Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. “