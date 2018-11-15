Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP’li Çankaya Belediyesi, problem yaşadığı personelleri sosyal tesisteki penceresiz odaya sürüyor

CHP’li Çankaya Belediyesi’nin üst düzey yönetimi problem yaşadığı personelleri Zübeyde Hanım Tesisi’ndeki depodan bozma penceresiz odaya sürüyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde personel ile yönetim arasında yaşanan problemler bir türlü bitmiyor. Daha önce Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile sendikal sorunlar yaşayan yüzlerce işçi grev yaparak belediyeyi basmıştı. Bazı işçileri kovan Başkan Taşdelen, kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından işçileri yeniden işe almak zorunda kalmıştı.

ODADA PENCERE YOK

Çankaya Belediyesi'nde şimdi de personel sürgünü yaşandığı ortaya çıktı. Çankaya Belediyesi'nin üst düzey yöneticilerinin problemli gördüğü personelleri sürgüne yolladığı iddia edildi. İşçilerin sürgün edildiği yerin ise geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyecilik ödülleri verdiği Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi olduğu ortaya çıktı. Çoğunluğu Çankaya Belediyesi'nin ana hizmet binasından buraya sürgün edilen Belde A.Ş. çalışanları tesisteki penceresiz odada görevlendirildiği ortaya çıktı.
 
TUVALET SÜRGÜNÜ
 
Sürgün edilen personellerden birinin ise Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya ile yaşadığı tartışmanın ardından buraya gönderildiği öğrenildi. İddiaya göre Kaya, Çankaya Belediyesi'nin Ziya Gökalp Caddesi'nde bulunan hizmet binasındaki makam odasının bulunduğu 11. katın tuvaletini genel kullanıma kapattırarak şahsi tuvaletine dönüştürdü. Bu duruma tepki gösteren Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde görevli bir personel Nafiz Kaya ile tartıştı. Tartışmanın ardından söz konusu personelin gönderildiği öğrenildi. Yine son olarak Çankaya Belediyesi'nin sosyal medya ekibinde çalışan 4 personelin buraya sürüldüğü ifade edildi.
 
ŞİRKET BAŞKANI SENDİKACI
 
Belediye personelinin sürgün ettiği şirket personellerinin ise Belde A.Ş. olduğu ve bu şirketin yeni yönetim kurulu başkanının ise Yaşar Seyman olduğu belirtildi. Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı da yapan Seyman uzun yıllardır da sendikal faaliyetlerin içerisinde görev aldı. Çankaya Belediyesi'nde yaşanan sürgün skandalının ardından Seyman'ın ne gibi bir tavır alacağı merak konusu oldu.
 
 
(Sabah)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

22. İstanbul Tiyatro Festivali 17 Kasım´da başlıyor

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Uzay ülkesi Asgardia'nın vatandaşlık ücreti belli oldu!

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA