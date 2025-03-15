Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili 68 yaşındaki Hüseyin Topçu hayatını kaybetti.

Topçu'nun vefatına ilişkin haberi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir duyurdu.

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu aramızdan ayrıldı. Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu mübarek ayın hürmetine, Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.