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Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti

Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti. Topçu'nun vefatıyla ilgili açıklama yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu mübarek ayın hürmetine, Rabb'im mekanını cennet eylesin.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ15 Mart 2025 Cumartesi 07:29 - Güncelleme:
Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Topçu hayatını kaybetti
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Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili 68 yaşındaki Hüseyin Topçu hayatını kaybetti.

Topçu'nun vefatına ilişkin haberi, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir duyurdu.

Özdemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Pendik Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekilimiz Hüseyin Topçu aramızdan ayrıldı. Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Bu mübarek ayın hürmetine, Rabb'im mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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