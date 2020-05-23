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Pendik İETT otobüsü ile sulama tankeri çarpıştı: 9 kişi yaralandı

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü ile ilçe belediyesine ait sulama tankerinin çarpışması sonucu sürücüler ile 7 yolcu yaralandı.

AA23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:56 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:57
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Alınan bilgiye göre, 132 Akfırat-Kartal hattında çalışan Ercan Kaymakçı idaresindeki İETT otobüsü, Ankara Caddesi'nde Pendik yönüne seyir halindeyken aynı yönde refüj sulaması yapan Pendik Belediyesine ait sulama tankeriyle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle İETT şoförü Kaymakçı sürücü mahalinde sıkışırken, otobüste bulunan 7 yolcu ile tanker sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan İETT sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

Yaralılar ambulanslarla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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