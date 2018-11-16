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Pendik-Halkalı arasındaki tren hattı 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Ankara-İstanbul hattı, şu anda İstanbul-Pendik'e kadar hizmet veriyor. Pendik-Halkalı arasını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız' dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan önemli açıklamalar;
 
- "Almanların ve Çinlilerin Türkiye'deki hızlı demir yolu projelerine ilgisi var"
 
- "Bazı projelerimizin, Avrupalı ülkelerin finans kuruluşlarınca finanse edilmek istenmesi, ülkemizde yatırım ortamının olduğunun göstergesidir"
 
"Ankara-İstanbul hattı, şu anda İstanbul-Pendik'e kadar hizmet veriyor. Pendik-Halkalı arasını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahat edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul arasında da bu seyahat yapılabilecek"

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