Pendik-Halkalı arasındaki tren hattı 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan önemli açıklamalar;

- "Almanların ve Çinlilerin Türkiye'deki hızlı demir yolu projelerine ilgisi var"

- "Bazı projelerimizin, Avrupalı ülkelerin finans kuruluşlarınca finanse edilmek istenmesi, ülkemizde yatırım ortamının olduğunun göstergesidir"

"Ankara-İstanbul hattı, şu anda İstanbul-Pendik'e kadar hizmet veriyor. Pendik-Halkalı arasını da inşallah 2019'un ilk çeyreğinde hizmete açacağız. Böylece yolcular, Pendik'te hızlı trenden inmeden seyahat edebilecek. Aynı şekilde Konya-İstanbul arasında da bu seyahat yapılabilecek"