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Pendik'te apartman bahçesinde çökme: 3 yaralı

Pendik'te bir apartmanın bahçesinde meydana gelen çökme sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir apartmanın bahçesinin bir bölümü, dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çökme nedeniyle oluşan çukura düşerek hafif yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Dünyanın gözü bölgede: Çin ve Rus bombardıman uçakları...

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