İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,3299
  • EURO
    7,0451
  • ALTIN
    319.381
  • BIST100
    95605.2
Güncel

Pendik'te araç alev alev yandı

Pendik'te otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

DHA14 Mart 2020 Cumartesi 08:42 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 08:42
ABONE OL

Olay, saat 05.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanı istikametine giden otomobilden çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Otomobilden bir anda alevler yükselmeye başladı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi. Otomobil yangını nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz
Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz

Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz

Yolcudan isyan ettiren iddia
Yolcudan isyan ettiren iddia

Yolcudan isyan ettiren iddia

Yunanistan'ı korkutan devriye
Yunanistan'ı korkutan devriye

Yunanistan'ı korkutan devriye

Bağdat'tan kalkıp Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular karantinada
Bağdat'tan kalkıp Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular karantinada

Bağdat'tan kalkıp Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan uçaktaki yolcular karantinada
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.