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Pendik'te balıkçılar erkek cesedi buldu

PENDİK Balıkçı Barınağı açıklarında denizde bir erkek cesedi bulundu. Güvenlik ekipleri tarafından sahile çıkarılan cesedin 80 yaşındaki Kadir Öztürk'e ait olduğu anlaşıldı. Yapılan incelemelerin ardından ceset, Kartal Adli Tıp Morguna götürüldü.

  • DHA
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Pendik Balıkçı Barınağı açıklarında saat 00.00 sıralarında deniz üzerinde hareketsiz bir kişiyi gören balıkçılar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri deniz üzerinde duran cansız bedeni çevredeki balıkçılar ile kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede denizden çıkartılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinde çıkan kimliğe göre ölen kişinin 80 yaşındaki Kadir Öztürk olduğu anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerde herhangi bir kesik yada darp izine rastlanmadı. Balıkçılar tarafından ise kıyıda baston ile gözlük bulundu.
 
Görgü tanıklarından olan İbrahim Sekmen, "Yaklaşık 18.00 sıralarında biz arkadaşla denize çıkmıştık. İlk önce arkadaşı bırakırken iskeleye bende tekneyi park edecektim. O sırada arkadaşım şamandıra var dikkat et motora sarmasın dedi. Sonra ceset var dedi burada dedi. Ceset olduğunu anlayınca hemen ilgili makamları aradık. İlk başta ne olduğunu anlayamadık bir ceset vardı ama bayan mı erkek mi bilmiyorduk bizde panik olduk. Akşam akşam bizim içinde bir macera oldu Allah rahmet eylesin" dedi. Olay yeri incelemesini tamamladıktan sonra sağlık ekipleri cesedi Kartal Adli Tıp Morguna kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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