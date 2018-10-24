Pendik'te bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı
Pendik'te bulunan özel bir hastanenin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevkedildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken yoğun nedeniyle hastaların tahliye edildiği belirtildi.
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