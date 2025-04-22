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Pendik'te dehşet: Evinde bıçaklanarak katledildi!

İstanbul Pendik'te bir kadın, sevgilisi tarafından bıçaklanarak katledildi. Saklandığı metruk binada ekipler tarafından kıskıvrak yakalanan R.A. isimli şahıs, poliste verdiği ifadesinde, 'Aramızda tartışma çıktı. Bir anda kendimi kaybettim' dediği öğrenildi.

IHA22 Nisan 2025 Salı 11:47 - Güncelleme:
Pendik'te dehşet: Evinde bıçaklanarak katledildi!
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İstanbul Pendik'te sevgilisini bıçaklayarak öldüren R.A. saklandığı metruk binada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 18 Nisan saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.U. (47), birlikte yaşadığı sevgilisi R.A. (47), tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri görgü tanıklarına ulaştı. Tanıklarla görüşen polis ekipleri, ikilinin önce bağrışıp ardından kavga ettiğini ve o esnada R.A.'nın sevgilisini zorla bodrum kata götürmeye çalıştığını ve o sırada komşuların olaya müdahale ettiğini öğrendi. Komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeyen şüphelinin sevgilisi olduğu kadını bıçakladıktan hızla olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaçan şüpheliyi yakalamaya yönelik yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri şüphelinin kaçış anlarının yer aldığı kamera görüntüsüne ulaştı. Kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis, yaptığı operasyonla şüpheli R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı. Gayrettepe'de bulunan Cinayet Büro Amirliği'nde sorgusu yapılan şüpheli ve V.V.'nin 12 Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir beraber yaşadıkları evde sık sık tartıştıkları öğrenildi. Cinayeti İşleyen R.A'nın polise verdiği ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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