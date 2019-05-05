Pendik’te doğal gaz borusu kazı esnasında patladı: 1 yaralı
Pendik’te kazı sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Doğal gaz borusunun patlaması ile çıkan yangına itfaiye müdahale ederken, alevler metrelerce yukarı çıktı.
- İHA
Olay, Pendik Erol Kaya Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kazı sırasında doğalgaz borusunun patlaması ile 1 bir kişi yaralandı. Patlama ile alevler metrelerce yukarı çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekiplerinin doğalgazı kesmesi bekleniyor.
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