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Pendik'te fabrika yangını

Pendik'te banyo malzemesi üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. İçerisinde çeşitli kimyasal maddeler bulunan fabrikadaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.

DHA11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:08 - Güncelleme: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 07:08
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Bugün saat 04.00 sıralarında Ramazanoğlu mahallesi Kız Kulesi sokakta bulunan, banyo malzemesi üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde kimyasal maddeler bulunan fabrikaya müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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