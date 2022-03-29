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Pendik'te İETT otobüsünde yangın

Pendik'te motor kısmındaki arıza sebebiyle yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldiği görüldü. Yolcuların tahliye edilmesi muhtemel bir faciayı önlerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

IHA29 Mart 2022 Salı 10:10 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 10:10
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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Motorundan yoğun dumanlar çıktığını fark eden şoför, otobüsü yolun sağına çekti. Otobüste panik yaşayan yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında dumanlar yükselen otobüse müdahale etti. Otobüsünden yükselen dumanlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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