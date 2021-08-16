Pendik'te kayıp olarak aranan kişi araç içerisinde ölü bulundu

AA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:37 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:37

Alınan bilgiye göre, 13 Ağustos'ta, sahil yolunda bir kişinin araçta hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Sebahattin Uzungöl (48) olduğu tespit edildi.

Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Uzungöl'ün arkadaşı Şahin S'nin emniyete verdiği ifadesinde, ailevi sorunları bulunan arkadaşı hakkında kayıp başvurusunda bulunduklarını, olay tarihinden 3 gün önce aracı alarak gittiğini, Uzungöl'ün şeker ve tansiyon hastası olduğunu söylediği öğrenildi.