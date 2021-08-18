Pendik'te komşular arasındaki kavgada bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı

AA 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:39 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:40

Pendik'te Murat Üstündağ'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan baba Abdulkadir S. (51) ile oğlu Arif S. (27) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan baba Abdulkadir S. ifadesinde tır şoförü olduğunu, ölen kişi ve ailesinin sürekli kendileriyle diğer komşuları rahatsız ettiklerini, bu nedenle aile içinde konuşarak Beylikdüzü'nde bir yere taşınmaya karar verdiklerini söyledi.

Olay günü ailecek ev bakmak amacıyla Beylikdüzü'ne gittiklerini ancak anlaşamadıklarını, eşini alışveriş yapması için yolda bıraktıklarını aktaran Abdulkadir S., ifadesinde yaşananları şöyle anlattı:



"Aracı oğlum kullanıyordu, ben arkada oturuyordum. Dönüşte evimizin ve aynı zamanda maktulün evininde bulunduğu binanın önünde durduk. Ölenin oğlu Yusuf adlı kişi aracın yanına gelerek oğlumu yumruklamaya başladı. Bu sırada babası Murat Üstündağ ve beraberindeki tanımadığım birkaç kişi daha aracımıza yaklaştı. Oğlum araçtan inmeme izin vermedi. Üstündağ, eşimi ve çocuklarımız kastederek ağır küfürler etti, elini beline atıp bir tabanca çıkarmaya çalıştığını gördüm. Aracın kapısını açtığımda oğluma hitaben 'Yarım kalan işi bitireceğim.' deyip küfür etmeye devam etti. Ben de araçta bulunan tüfek ile kendisine doğru birkaç el ateş ettim. Oğlum ve ben Üstündağ ailesine zarar vermek için oraya gitmedik. Olay kendiliğinden, karşı tarafın kışkırtması sonucu meydana geldi. Kendimi ve oğlumu korumak için ateş etmek zorunda kaldım. Sonrasında olay yerinden kaçmak zorunda kaldık."

Şüpheli Arif S. ise ifadesinde sadece aracı kullandığını, Murat Üstündağ'ın elindeki silahı gören babasının, ruhsatlı tüfekle ateş etmek zorunda kaldığını, olaya herhangi bir şekilde müdahil olmadığını söyledi.

Her iki şüpheli, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmalarına hükmetti.

- OLAYIN GEÇMİŞİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Ağustos'ta akşam saatlerinde Çamçeşme Mahallesi'nde çıkan kavgada Murat Üstündağ'ın (53) silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatmıştı.

İncelemede, 2 Ağustos'ta Üstündağ'ın, sokakta oynayan çocuğunun gürültüsünden rahatsız olduğunu belirten komşuları Abdülkadir S. (51) ve oğlu Arif S. (27) ile tartıştığı belirlenmişti.

Tartışma sırasında Arif S.'nin Üstündağ'ı bıçakla yaralamaya çalıştığı, Üstündağ'ın ise bir gün sonra karşı tarafın otomobilini kurşunladığı tespit edilmişti.

Aralarında husumet oluşan tarafların 14 Ağustos'ta evlerinin bulunduğu sokakta yeniden karşılaşarak tartıştıkları, ardından çıkan kavgada Arif S.'nin, Üstündağ'a silahla ateş ederek ölümüne yol açtığı belirlenmişti.

Olaydan sonra Kocaeli'de gözaltına alınan baba ile oğlu, İstanbul'a getirilmişti.