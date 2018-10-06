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Pendik'te otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Pendik'te otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Serkan D. idaresindeki 34 HVD 02 plakalı otomobil, Ankara Caddesi Harmandere mevkisinde kontrolden çıkarak park halinde bulunan 14 AL 511 plakalı tıra arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobildekilerden Hakan Y. araçta sıkıştı. Kazada, sürücü Serkan D. ve Neslihan A. da yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan Hakan Y'nin öldüğü belirlendi.

Yaralılar ise sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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