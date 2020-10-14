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Pendik'te seyir halindeki otomobilde dehşet: 1 yaralı

Pendik'te trafikte seyir halindeki otomobilin içerisindeki iki arkadaş arasında tartışmada kan aktı.

IHA14 Ekim 2020 Çarşamba 15:07 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 15:07
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Edinilen bilgiye göre olay Pendik’de Çamlık Mahallesinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Mesut K. arkadaşı Barış K. ile birlikte 34 KH 2124 plakalı otomobiliyle trafikte seyir haldeyken aralarında bilinmeyen bir neden dolayı tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Otomobilin seyir halindeki kavga esnasında Mesut K. tabancayla vurularak yaralandı. Mesut K. otomobili durduktan sonra cep telefonu ile ailesini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen kardeşi Mesut K. çevrede bulunan bir özel hastaneye götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Mesut K.’nın durumu ağır olduğu öğrenildi. Araçtan inen Barış K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis şerit çekerek geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri aracı incelerek olay ile ilgili tüm bulguları araştırdı. Öte yandan polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu Barış K. yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan polis ekiplerinin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

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