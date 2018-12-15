Pendik'te silahla ateş açan zanlı 1 kişiyi öldürdü

<p> Kaynarca Mahallesi Deniz Caddesi üzerindeki bir lokantaya gelen kişi, üst kata çıktı. Buradaki kişilere ateş açan zanlı, 1 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. </p> <p> Olay yerinden kaçan saldırgan yakalanmaya çalışılırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.</p>
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