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Pendik'te silahlı saldırı dehşeti! Ölü ve yaralılar var

Pendik'te bir kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AA09 Ekim 2020 Cuma 07:10 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 07:10
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Esenyalı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki bir kafeye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce husumetli oldukları öne sürülen kişilere silahla ateş açıldı.

Saldırıda Bilal M. olay yerinde hayatını kaybetti. İsimleri öğrenilemeyen 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bilal M'nin cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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