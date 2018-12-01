Pendik'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla buluşup Sakarya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Şükrü Doğru'nun (31) kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kurtköy gişeler mevkisinde kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.
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