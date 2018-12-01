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Pendik'te devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla buluşup Sakarya'ya gitmek üzere yola çıktığı belirtilen Şükrü Doğru'nun (31) kullandığı motosiklet, TEM Otoyolu Ankara istikameti Kurtköy gişeler mevkisinde kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğru'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Doğru’nun yakınları sinir krizi geçirdi.

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