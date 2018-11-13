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Pensilvanya Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre sosyal medya insanı yalnızlaştırıyor

Sosyal medyanın insan psikolojisi üzerine yaptığı olumsuz etki konusunda sayısız araştırma yapıldı. Son araştırma ise ABD’de Pensilvanya Üniversitesi’nden geldi.

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143 üniversite öğrencisi üzerinde yapılan araştırmaya göre, öğrencilerin Facebook, Snapchat ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını kullanma oranıyla, yalnızlık ve depresyon şikayetlerinin doğru orantılı olduğu anlaşıldı. 
 
Söz konusu sosyal medya platformlarını kullanmayı azaltan öğrencilerin ise şikayetlerinin azalması, araştırmanın ayrıca dikkat çeken sonucu olarak ortaya çıktı.
 
(Techinside)

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