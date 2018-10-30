Son Dakika Haberleri 30

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pentagon Sözcüsü Binbaşı Robertson: Münbiç'teki ortak devriyeler çok kısa sürede başlayacak

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Türk ve Amerikan askerlerinin Münbiç bölgesinde ortak devriyeler için eğitim ve hazırlıkların tamamladığını duyurdu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Binbaşı Robertson, "Münbiç ilçesinin dışındaki ortak devriyeler için görev hazırlıkları ve ortak operasyon eğitimleri tamamlandı. İki kuvvet ortak devriyelere başlamak üzere yerlerini alıyor." ifadelerini kullandı.

Devriyelerin başlamasına ilişkin tarih vermekten kaçınan Robertson, görev hazırlıkları kapsamında Türk-Amerikan kuvvetlerinin ortak operasyon yapma konusunda kabiliyetlerinin senkronize edildiğini, ortak taktik operasyonlarında alıştırma ve güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.

Binbaşı Robertson, devriyeye katılacak kuvvetlere silah eğitimlerinin yanı sıra iletişim kurma ve kesme, el yapımı patlayıcı prosedürleri ve trafik kontrol noktalarını istikrara kavuşturmak dahil birçok eğitimin verildiğini dile getirdi.

"Ortak devriyeler çok kısa bir süre içinde başlayacak"

Diğer taraftan AA muhabirine açıklama yapan Pentagon Sözcülerinden Yarbay Kone Faulkner, "Ortak devriyeler çok kısa sürede başlayacak." ifadesini kullandı.

AA muhabirine konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkili ise ortak devriyelerin "bir iki gün içinde" veya "bir haftadan daha az bir süre içinde" başlayacağını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında Münbiç konusunda haziran ayında mutabakat sağlanmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının açılışından kareler

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA